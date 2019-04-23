شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية: 4 معارض لسوبر ماركت أهلا رمضان بالمحافظة بتخفيضات لـ20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إنه تم الإتفاق مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إقامة 4 معارض سلعية بمراكز وأحياء المحافظة لسوبر ماركت أهلا رمضان، بمتوسط تخفيضات، يتراوح ما بين 15 و20% على أسعار السلع.

وأوضح فى بيان للغرقة، أنه تم اختيار الشركات التى ستقوم بعرض منتجاتها بالمعارضن بسوبر ماركت أهلا رمضان، والبالغ عددها 175 شركة، مؤكدًا أن تنظيم المعارض السلعية والمشاركة فيها يُعد من أولويات عمل الغرف التجارية بكافة المحافظات وفقًا للقانون رقم 158 لسنة 1951 المنظم لأنشطة الغرف التجارية.

أشار "ناصر"، إلى أن مجلس إدارة الغرفة على اتصال مستمر مع غرفة العمليات بمحافظة الجيزة التى قرر تشكيلها اللواء المحافظ أحمد راشد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، موضحًا أنه تم الاتفاق ما بين المحافظة والغرفة ووزارة التموين على أن تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعرض منتجاتها بكافة معارض سوبر ماركت أهلا رمضان والمنافذ الثابتة والمتنقلة التى ستُقام بمحافظة الجيزة.

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ومن جانبه، أوضح محمد إمبابى، سكرتير عام الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن المعرض الرئيسى لسوبر ماركت أهلا رمضان الذى ستنظمه الغرفة سيقام بشارع الملك فيصل على مساحة ألفى متر مربع، ويستوعب 80 شركة عارضة، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام قررت الغرفة أن يكون مُكيف الهواء توفيرًا لسبل الراحة للمواطنين، وثانى المعارض سيقام بمنطقة أرض اللواء بحى العجوزة على مساحة 600 متر مربع بمشاركة، وثالث المعارض سيقام بمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 30 شركة على الأقل، ورابع المعارض سيقام بمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 35 شركة.

ولفت "إمبابي"، إلى أن مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعًا موسعًا مع كافة الشركات العارضة للاتفاق على التخفيضات التى ستتم خلال فترة إقامة معارض سوبر ماركت أهلا رمضان، مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق مع أصحاب مصانع الصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر على بيع منتجاتهم بالمعارض الأربعة بسعر التكلفة بدون وسيط، مؤكدًا أنه من أهم مميزات المعارض السلعية التنافس المباشر بين الشركات العارضة وهو مايصب فى النهاية فى مصلحة المستهلك.

ويفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، غداَ الأربعاء، معارض سوبر ماركت أهلًا رمضان الذى تنظمها الغرفة التجارية بالمحافظة، تزامنًا مع معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان الذى تنظمه وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بأرض المعارض بمدينة نصر.