شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يلتقى عددا من الشركات الناشئة العاملة بمجال الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بممثلى عدد من الشركات الناشئة العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث تم خلال اللقاء استعراض العديد من المقترحات والآراء المتعلقة بتجهيز وتهيئة بيئة ملائمة لنمو مجتمع أعمال الشركات العاملة فى هذا المجال؛ يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة والتى يعد من أبرز تجلياتها استخدام الذكاء الاصطناعي.

وحضر اللقاء المهندسة هالة الجوهرى مساعد الوزير لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير لصناعة الإلكترونيات، والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

فى بداية اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية هذا اللقاء، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلميوالتى من المقرر أن يتم تنفيذها من 3 إلى 5 سنوات؛ موضحًا أنه من المهم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر أثناء اعداد الاستراتيجية؛ ومؤكدًا على أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دورى لاستعراض الآراء ومناقشة المقترحات التى من شأنها المساهمة فى دعم استراتيجية الدولة فى هذا الاتجاه.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء قدرات الشباب فى مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى سوق الذكاء الاصطناعي؛ موضحًا أهمية زيادة اعداد الشركات العاملة فى هذا المجال. مضيفًا أنه يتم التعاون مع دول القارة الأفريقية فى مشروعات التحول الرقمى الامر الذى يمثل فرصة كبيرة لنمو الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

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وخلال اللقاء استعرضت المهندسة جلستان رضوان أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى هى فى طور الاعداد؛ حيث قدم ممثلى الشركات آرائهم وافكارهم حول الاستراتيجية، واستمع السيد الوزير إلى مقترحات ممثلى الشركات والتى كان من أبرزها ضرورة الاهتمام بمحور التعليم والتدريب لمواجهة نقص العمالة المدربة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وإعطاء الفرصة للشركات الناشئة للاشتراك فى مشروعات مع جهات الدولة المختلفة فى مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال اللقاء وجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ببذل أقصى الجهود لتذليل العقبات التى تواجه الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال، وعقد سلسلة من ورش العمل التى تضم ممثلى هذه الشركات؛ ومنها ورشة يتم تنظيمها بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات لتحديد أهم المهارات التى يجب صقلها للشباب لإعدادهم للعمل فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتصميم المناهج المطلوبة لبناء قدرات الشباب فى هذا المجال؛ بالإضافة إلى عقد ورشة أخرى بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للتعرف على أوجه المساعدة التى يمكن أن تقدمها ايتيدا للشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال.