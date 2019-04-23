شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتولى رئاسة اتحاد البورصات العربية.. ولأول مرة اختيار أمين عام مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الرحمن الشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، إن مصر تولت رئاسة اتحاد البورصات العربية، خلال دورتها الحالية لمدة عام، كما تم تعيين رامى الدوكانى، الأمين العام للاتحاد، ليتولى مصرى لأول مرة هذا المنصب بدلا من فادى خلف.

وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوى للبورصات العربية، أن البورصة المصرية تسعى خلال رئاستها إلى التكامل بين البورصات العربية، وتشجيع القيد المزدوج، وتفعيل أكثر لدور الاتحاد.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة، اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2019م، افتتحوا المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة، والدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، فى إطار دفع جهود تنمية أسواق رأس المال العربية وزيادة دورها فى تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام يخدم الشعوب العربية.