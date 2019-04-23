- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط لتكرير البترول: الانتهاء من 45% من مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكيميائى محمود الشابورى، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أن تكلفة مشروع وحدة ccr,، تنقسم إلى 504 ملايين دولار رخص وتصميمات، و6.13 مليون دولار لإدارة المشروع، و198 مليون دولار لمنطقة العمليات.
وأضاف رئيس الشركة، خلال جولة وزير البترول المهندس طارق الملا وزير البترول، اليوم بعدد من شركات البترول بأسيوط، أن تكلفة المشروع تتضمن المشروع 164 مليون دولار للمرافق والخدمات، وتعدد الجهات المانحة لتمويل المشروع يأتى من ضمنها البنك الإسلامى والبنك الأهلي ومنح أوروبية وتمويل ذاتي.
وأضاف الكيميائى محمود الشابوري أنه تم الانتهاء من حوالي 45%، لافتا إلى أنه متوقع الانتهاء من التصميمات خلال شهر أبريل من عام 2020 .
وتابع الكيميائى محمود الشابوري، أن المشروع سيخدم منطقة جنوب الوادى، ويقلل من النقد الأجنبي للاستيراد كما أنها سيتغلب على الاختناقات داخل تلك المنطقة، وأيضا تعظيم الاستفادة من إمكانيات شركة أسيوط لتكرير البترول.
كانت هذه تفاصيل خبر أسيوط لتكرير البترول: الانتهاء من 45% من مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.