شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يابانى: قرار واشنطن حول نفط الإيران يؤثر بشكل محدود على اقتصادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصناعة اليابانى هيروشيجيه سيكو، إن قرار الولايات المتحدة، بشأن إيقاف الاستثناءات من عقوباتها على مستوردى النفط الإيرانى، سيؤثر على السوق اليابانية بشكل محدود.

ونقلت وكالة أنباء كيودو، اليابانية عن سيكو قوله، اليوم، الثلاثاء، "الحكومة تراقب أسعار النفط الخام وستتشاور مع الولايات المتحدة عند الحاجة بناءً على كيفية تطور الموقف من الآن".

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كان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، قد قال، فى مؤتمر صحفى، "سننظر فى الخطوات اللازمة للتأكد من عدم تأثر إمدادات الطاقة لليابان من خلال تبادل وجهات النظر مع الشركات اليابانية المعنية."

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مايو عام 2018 خروجها من الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف كل العقوبات المفروضة عل طهران، بما فيها العقوبات المفروضة على الدول المتعاونة معها، كما أعلنت أن أعمالها تهدف لتخفيض حجم تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.

وأعلن البيت الأبيض أمس الإثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول "الصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا" التى كانت تسمح لهذه الدول استيراد النفط الإيرانى لمدة ستة أشهر تنتهى فى الثانى من شهر مايو القادم.