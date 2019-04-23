الان تتابع باركليز: إنهاء إعفاءات نفط إيران قد يرفع الأسعار في المدى القصير فقط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أصدر بنك باركليز، اليوم، مذكرة، قال فيها إن ضغط الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما سيؤدي إلى شح كبير في أسواق الخام على المدى القصير، لكن من غير المرجح أن يكون له أثر كبير على الأسعار لفترة أطول.
وطالبت واشنطن، خلال الأسبوع الجاري، أن يوقف مشترو النفط الإيراني وارداتهم بحلول أول مايو، أو يواجهوا عقوبات، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط، مما دفع أسعار خام القياس العالمي لأعلى مستوياتها في ستة أشهر بفعل المخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات.
وقال البنك البريطاني “ينطوي الإعلان على خطر ارتفاع عن توقعاتنا الحالية لمتوسط سعر برنت هذا العام البالغة 70 دولارا للبرميل.
“لكنه لا يؤثر على رؤيتنا للأسعار على المدى الطويل بشكل كبير”.
وأضاف باركليز أن الخطوة الأمريكية تزيد خطر الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إغلاق محتمل لمضيق هرمز الاستراتيجي.
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