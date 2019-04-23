شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يرتفع مع صعود أسهم التعدين والتكرير بعد تسجيل النفط ارتفاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكى اليابانى على ارتفاع متواضع، اليوم الثلاثاء، فى مكاسب قادتها الأسهم المرتبطة بالنفط بعد أن تحركت واشنطن لإنهاء إعفاءات عقوبات إيران، بينما نزلت الأسهم الصاعدة فى الآونة الأخيرة مثل فاست للتجزئة وياسكاوا إلكتريك بسبب بيع لجنى الأرباح.

وتقدم نيكى 0.2 %، ليغلق المؤشر القياسى عند 22259.74 نقطة، غير بعيد عن أعلى مستوياته فى أربعة أشهر ونصف 22345.19 نقطة الذى لامسه الأسبوع الماضى.

قاد المكاسب قطاعا التعدين والنفط، المرشحان للاستفادة من ارتفاع أسعار الخام، وزاد مؤشراهما 2.5 و1.3% على الترتيب. وقفز سهم إنبكس كورب 2.8 % واليابان لاستكشاف البترول 1.3 %، فى حين زاد سهم إديميتسو كوسان 1.7 %.

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وأسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام 2019 اليوم بعد أن أعلنت واشنطن إنهاء جميع إعفاءات العقوبات الإيرانية بحلول مايو، لتضغط على المستوردين لوقف الشراء من طهران.

فى المقابل، عمد المستثمرون إلى البيع لجنى الأرباح مع إعلان الشركات اليابانية نتائجها السنوية فى وقت لاحق هذا الأسبوع وقبيل عطلة الأسبوع الذهبى التى تستمر لعشرة أيام.

ونزل سهم فاست للتجزئة ذو الثقل 1.8 % بعدأن سجل مستوى قياسيا مرتفعا أمس الاثنين، وهوى سهم ياسكاوا إلكتريك 2.9 % بعد صعوده إلى أعلى مستوياته فى عشرة أشهر اليوم السابق. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 1622.97 نقطة.