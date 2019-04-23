شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير خام دبى لشهر يوليو بخصم 0.05 دولار للبرميل عن العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة شؤون النفط فى حكومة دبى، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حددت فرق السعر الرسمى عن العقود الآجلة للخام العمانى لشهر يوليو بخصم قدره 0.05 دولار.

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية، لعقد أقرب استحقاق للخام العمانى تسليم يوليو فى نهاية مايو لتحديد سعر البيع الرسمى لخام دبى تحميل يوليو.