شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع وفد البنك الدولى زيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة له برئاسة كارلو روستو كبير، الخبراء في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك، حيث ناقش الوفد الاستراتيجيات المختلفة لزيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة في مصر.

اللقاء جاء ضمن خطة التعاون الحالى، القائم بين البنك الدولى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى مجال تحديث استراتيجية الإنترنت فائق السرعة، من خلال تقديم البنك الدولى الدعم الفنى للوزارة، وللجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا المجال، كما يقوم خبراء البنك بمساعدة الوزارة فى تطوير نموذج اقتصادى، لتحديد المجالات القائدة التى تساعد على زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادى لمصر.

وفي سياق متصل نظم البنك الدولى، ورشة عمل لاستعراض التجارب الناجحة فى مجال خدمات الاتصالات على مستوى قطاع الأعمال، كما استعرض نماذج الدول المختلفة والاستثمارات المختلفة للاستفادة منها في تحديد إمكانية أن تصبح مصر مركزا اقليميا للبنية الأساسية الرقمية حيث يرى خبراء البنك أن مصر تستطيع أن تتبوأ هذه المكانة على مستوى قارة افريقيا.

حضر اللقاء المهندس مصطفي عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشبكات وبنية الاتصالات، والدكتورة نجوى الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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