شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها فى 2019 بعد قرارات ترامب بشأن عقوبات إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019 اليوم، الثلاثاء، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنهى جميع الإعفاءات الممنوحة فى العقوبات الإيرانية بنهاية مايو، لتضغط على المستوردين من أجل وقف الشراء من طهران.

ورغم خطوة واشنطن، قال المحللون إن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران نظرا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين.

وفى الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.58 دولار للبرميل، مرتفعة 0.7 بالمئة من أحدث إغلاق لها ومسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر2018.

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وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط أقوى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 عند 65.10 دولار للبرميل، بزيادة 0.8 بالمئة عن تسويتها السابقة.

وطالبت الولايات المتحدة أمس ،الاثنينن مشترى النفط الإيرانى، بوقف الواردات بحلول أول مايو، أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءات لستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين من إيران، ومعظمهم فى آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة.

وقبل إعادة فرض العقوبات العام الماضي، كانت إيران رابع أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عند حوالى ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن صادرات ابريل انكمشت إلى أقل من مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف.