شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-4-2019 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار، اليوم، الثلاثاء 23-4-2019، حالة من الاستقرار، مسجلا ثباتا أمام الجنيه المصرى على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، والتى كانت العملة الأمريكية قد شهدت تراجعا بها.

وثبت سعر الدولار، مسجلا 17.12جنيها للشراء، و17.22جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.1 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

Advertisements

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع