شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تسمح لمؤسسة البترول بالاقتراض لتمويل برامجها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الكويتى، وافق على قيامها بالاقتراض من المؤسسات المالية، لتمويل برامجها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة.
وقالت مؤسسة البترول فى بيان، إن خيارات أدوات التمويل المقترحة، تشمل إصدار السندات، والاقتراض عن طريق وكالات ائتمان الصادرات بالإضافة للقروض البنكية التجارية.
وأضاف البيان، "ستقوم المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار وكذلك بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفى المحلى ،أثناء تمويل احتياجاتها ومشاريعها الرأسمالية عن طريق الاقتراض والذي سوف يتم بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة".
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