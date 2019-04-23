تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

اعداد- محمد بشاري
شهد سعر الدولار استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة ومنها بنك مصر والبنك الأهلي، وتنشر "الوطن" أسعار صرف الدولار في البنوك كالتالي:
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي
سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي اليوم نحو 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر اليوم نحو 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
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