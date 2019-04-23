شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.283 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، بينما سجل اعلى مستوى عند 0.3 درهم، ليكون بذلك السهم نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى 0.25 درهم كمستوى اول ثم 0.23 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.305 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.27 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.29 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط