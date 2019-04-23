شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جلسة هادئة خلال امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 5.15 درهم واغلق عند هذا المستوى أيضا، مسجلا اعلى مستوى عند 5.17 درهم، بينما ادنى مستوى كان 5.14 درهم، مقتربا من خط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 5.05 درهم كمستوى اول ثم 4.95 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.22 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.12 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.17 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط