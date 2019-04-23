شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 1.59 درهم، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.45 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.56 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.62 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط