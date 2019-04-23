شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 4.70 درهم، والذي يقابل ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4.50 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.63 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.77 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط