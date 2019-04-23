شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.581 درهم، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الأرباح لمستويات اقل قد تصل الى 0.52 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.61 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.56 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط