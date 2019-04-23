شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.252 درهم، ثم ارتفع مسجلا 0.259 درهم، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 0.266 درهم، وهو ما دفع السهم لاسفل لينهي الجلسة عند مستوى 0.48 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا مرة أخرى لمستوى الدعم 0.23 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.27درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.26 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط