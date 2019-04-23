شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يفشل في التجاوز -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 1.108 درهم، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث تراجع ليغلق امس الاثنين عند مستوى 1.08 درهم. مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.98 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.12 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.05 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.10 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط