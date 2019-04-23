شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.76 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية مكنت السهم من الاغلاق اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يستمر التفاؤل الحالي لدى المتداولين للوصول بالسهم لمستوى المقاومة 1.85 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.73 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.74 وبين مستوى المقاومة هو 1.79 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد