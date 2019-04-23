شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 16.58 درهم، بعدما استهل الجلسة عند مستوى 16.64 درهم، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم الهام عند 16.30 درهم في الاجل القصير، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 16.80 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.50 درهم وبين مستوى المقاومة هو 16.64 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط