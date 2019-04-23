شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي امس الاثنين عند مستوى 0.85 درهم، ذلك على خلفية تلقيه مقاومة قوية قد تضغط عليه للوصول لمستوى الدعم 0.77 درهم كمستوى اول، خاصة في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.91 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.83 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.85 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط