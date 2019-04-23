- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي امس الاثنين عند مستوى 0.85 درهم، ذلك على خلفية تلقيه مقاومة قوية قد تضغط عليه للوصول لمستوى الدعم 0.77 درهم كمستوى اول، خاصة في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.91 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.83 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.85 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 23-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.