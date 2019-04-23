شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء إعفاءات إيران يرفع النفط لأعلى مستوى في 2019 والان نبدء بالتفاصيل
ورغم خطوة واشنطن، قال المحللون إن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران نظرا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين.
وفي الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.58 دولار للبرميل، مرتفعة 0.7 بالمئة من أحدث إغلاق لها ومسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.
وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أقوى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 عند 65.10 دولار للبرميل، بزيادة 0.8 بالمئة عن تسويتها السابقة
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