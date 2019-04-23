شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تمد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع الأراضى بمدينة سفنكس لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية، أنه تقرر مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع الأراضى بمدينة سفنكس الجديدة لمدة أسبوعين.

وأضاف المهندس طارق السباعى" لـ"الخليج 365" أن قرار المد جاء للتيسير على المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم المستندات خلال الفترة التى تم الإعلان عنها.

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وأوضح أنه تقرر فتح باب التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة سفنكس الجديدة".

وقال: تُقدم الطلبات لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، على النموذج المُعد لذلك، والذى يتم صرفه مجانًا من مقر الجهاز، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للإطلاع + صورة).

وأكد أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يُعتد به من قِبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصًا منها على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.​