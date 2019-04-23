الان تتابع عاجل… العقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018 بعد إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات عقوبات إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 9:33 ص, 23 أبريل 2019 م التعليقات: 0 إرتفعت العقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018 بعد إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات عقوبات إيران

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