شكرا لقرائتكم "تداول" تعرض تطوير السوق في أول مؤتمر للقطاع المالي في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 14 ساعة في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 22 أبريل 2019 / 19:52

تشارك شركة السوق المالية السعودية (تداول) في أول مؤتمر للقطاع المالي والذي يأتي تحت برنامج تطوير القطاع المالي وذلك خلال الفترة 24-25 نيسان (أبريل) الجاري في الرياض.



وتشارك رئيس مجلس إدارة "تداول" سارة جماز السحيمي، في المؤتمر للحديث عن التطورات الأخيرة في السوق المالية، كما يشارك المدير التنفيذي لـ "تداول" المهندس خالد الحصان، عن تعزيز إمكانيات السوق المالية من خلال تطوير بنيتها التحتية والتنوع في المنتجات الاستثمارية.

وتتضمن مشاركة "تداول" العديد من الفعاليات في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث ستتم إقامة ورش عمل توعوية للزوار ضمن برنامج "استثمر بوعي" للتعرف على أساسيات الاستثمار والأدوات المالية المتاحة في السوق المالية السعودية. إضافة إلى منصة تفاعلية لتطبيق ما تم تعلمه في ورش العمل وإتاحة الفرصة للزوار لخوض تجربة افتراضية في سوق الأسهم واختبار معرفتهم من خلال نظام "التداول الافتراضي" والذي تم تصميمه كمنصة افتراضية تحاكي سوق الأسهم السعودي.

يذكر أن مشاركة (تداول) في أول مؤتمر للقطاع المالي تأتي استكمالاً لما تم إنجازه في السوق المالية الفترة الماضية ضمن دورها في تطوير سوق مالية متقدمة كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، رؤية المملكة 2030، حيث حققت (تداول) بالتعاون مع هيئة السوق المالية العديد من الإنجازات ضمن سعيها لتعزيز فاعلية السوق المالية ومواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.