شكرا لقرائتكم 11 بليون ريال تراجع في القيمة السوقية للأسهم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 16 ساعة في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 22 أبريل 2019 / 19:27

عاود المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات اليوم (الاثنين) تراجعه مجددا، جاء بعد ارتفاعه أمس بنسبة في 0.47 المئة، الا أنه حافظ على مستواه فوق مستوى 9100 نقطة للجلسة الخامسة على التوالي، صاحب ذلك ارتفاعاً في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة.



وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات اليوم، متراجعا بنسبة 0.48 في المئة، تعادل 44.65 نقطة هبوطا الى مستوى 9195.02 نقطة في مقابل 9239.67 نقطة أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 إلى 1368 نقطة تعادل 14.5 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

ونتيجة تذبذب الاسعار تدافع المتعاملين الى عمليات البيع، سجلت معها السوق ارتفاعا في معدلات الاداء، إذ صعدت السيولة المتداولة الى 3.6 بليون ريال في مقابل 2.9 بليون ريال بارتفاع 24 في المئة، وصعدت الكمية المتداولة 33 في المئة إلى 159 مليون سهم، في مقابل 120 مليون سهم لليوم السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 25 في المئة إلى 114 ألف صفقة في مقابل 91 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة الى 1397 سهماً، بنسبة 0.48 في المئة.

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ومن أصل 189 شركة جرى تداول أسهمها أمس، ارتفعت اسعار أسهم 34 شركة، وهبطت أسعار أسهم 143 شركة، واستقرت أسهم 12 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 2.160 تريليون ريال (576 بليون دولار) بخسارة 11 بليون ريال (2.93 بليون دولار) نسبتها 0.51 في المئة.

وخالفت 7 قطاعات اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها، تصدرها مؤشر تجزئة الاغذية المرتفع 1.54 في المئة الى 6490 نقطة، تبعه مؤشر المرافق العامة بنسبة 1.13 في المئة. وسجل مؤشر الخدمات التجارية ثالث اكبر زيادة نسبتها 0.94 في المئة الى 4172 نقطة.

وفي المقابل طاول الهبوط مؤشرات بقية القطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر الاعلام والترفيه المتراجع 2.37 في المئة الى 8376 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الهابط 1.45 في المئة، الى 4351 نقطة، ثم مؤشر المواد الأساسية الهابط بنسبة 1.07 في المئة الى 5807 نقاط، وبلغت خسارة مؤشر الرعاية الصحية 1.03 في المئة، وفقد مؤشر المصارف 0.39 في المئة من قيمته، فيما حقق مؤشر إنتاج الأغذية أقل خسارة نسبتها 0.14 في المئة.

أما ابرز الأسهم أمس، فجاء سهم "الراجحي" في صدارة السوق بسيولة متداولة بلغت 311 مليون ريال نسبتها 9 في المئة من السيولة المتداولة في كل السوق، جاءت من تداول 4.1 مليون سهم نسبتها 2.6 في المئة من الكمية المتداولة، تراجع سعره خلالها بنسبة 0.13 في المئة الى 75.10 ريال.