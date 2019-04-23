شكرا لقرائتكم 21 في المئة زيادة السيولة المتداولة في بورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 17 ساعة في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 22 أبريل 2019 / 19:26

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 21 في المئة الى 35 مليون دينار في مقابل 29 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة 13 في المئة الى 194 مليون سهم في مقابل 174 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة 12 في المئة الى 6880 صفقة في مقابل 6162 صفقة.



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وتزامن مع ذلك ارتفاعا مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.14 في المئة تعادل 7 نقاط، صعودا الى مستوى 4943 نقطة في مقابل 4936 نقطة اليوم السابق، فيما هبط مؤشر السوق الاول بنسبة 1.28 في المئة تعادل 80 نقطة الى 6169 نقطة في مقابل 6249 نقطة ، وسجل مؤشر السوق العام خسارة 0.89 في المئة الى 5749 نقطة.

وجاء سهم « هيومن سوفت » في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 0.73 في المئة، وصولاً إلى 3.324 فلس، حقق بها أكبر سيولة في البورصة بلغت 850 ألف دينار، جاءت من تداول 258 ألف سهم.

وحقق سهم « مشاريع» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 4.41 في المئة، هبوطا إلى 217 فلس، من تداول 302 ألف سهم، قيمتها بلغت 66 ألف دينار، نُفذت من خلال 14 صفقة.

وسجل سهم « بيتك» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 9.3 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.87 في المئة الى 681 فلس، من تداول 13.5 مليون سهم.