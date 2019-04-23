الجمارك ومجلس الغرف يتفاهمان على تفعيل الإدخال الموقت للبضائع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الهيئة العامة للجمارك ومجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم لتفعيل العمل باتفاقية الإدخال الموقت «دفتر الكارنيه» للبضائع والسلع، التي ترد بغرض موقت ثم يعاد تصديرها، مثل ما يرد للمعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وذلك بمقر المجلس بالرياض.

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وبموجب مذكرة التفاهم سيتولى مجلس الغرف السعودية عملية إصدار دفاتر الإدخال الموقت للسلع والبضائع، ويكون الجهة الضامنة أمام الهيئة العامة للجمارك.

ويتوقع أن ينعكس تفعيل العمل باتفاقية الإدخال الموقت للبضائع والسلع، بشكل إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة، وخاصة قطاع المؤتمرات والمعارض ويدعم مكانتها كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية ويعزز من التجارة البينية بينها وبين دول العالم، ويسهل انخراطها في التجارة الدولية، كما سيدعم قطاعات الأعمال بالمملكة من خلال تسريع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات.

185 ألف إصدارات الدفتر

26 مليار دولار قيمة البضائع