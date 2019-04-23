مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير لدعم مستثمري الوادي الصناعي بالمدينة الاقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي _ جدة

أطلق الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير، التي تستهدف تعجيل البدء في عمليات البناء والإنشاء وتسريع الصادرات للمستثمرين في الوادي الصناعي، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات للمدينة، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج التجمعات الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية.

وتضمن الملتقى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، الاولى بين الوادي الصناعي وصندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية، تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجي «أرض وقرض صناعي». والثانية بين الوادي الصناعي وبرنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية تهدف إلى تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي. وتضمنت المذكرة الثالثة بين الوادي الصناعي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة المدن الاقتصادية المساهمة في رفع نسبة الصادرات السعودية وتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.

وقال أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، مهند هلال «ستسهم المبادرة في تحسين كفاءة البيئة التصديرية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وتطوير القطاع الصناعي، وهي أهداف تسعى كل الجهات المعنية إلى تحقيقها».

Advertisements

وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم المعجل، أن اتفاقية التمويل الخاصة بـ «أرض وقرض صناعي»، ستسهل على المستثمرين إجراءات الحصول على الدعم وستوفر الوقت والجهد، وتخفف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي.

وصرح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس صالح السلمي، أن المبادرة تهدف إلى تمكين المصدرين من تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي.

وأكد رئيس برنامج التجمعات الصناعية، المهندس نزار الحريري، أهمية مبادرة تحفيز الصناعة في تحقيق التكامل والتعاون بين ممكني الصناعة ومزودي الخدمات من القطاع العام والخاص.

3 مذكرات تفاهم