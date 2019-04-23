20 نموذجا متاحة للطباعة على نافذة «نقل المعرفة» بوزارة المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
أطلقت وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني نافذة «نقل المعرفة»، التي تتيح لزائر الموقع تحميل عدد من القوالب والنماذج التي أعدها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة مشاركة منه في دعم ومساعدة الجهات الحكومية في إعداد نماذج الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع.
وتتيح النافذة إمكانية طباعة 20 نموذجا، من بينها شهادة إنجاز، وميثاق المشروع، ونموذج طلب استثناء من العمل بالسياسة، ووثيقة خطة المشروع، ووثيقة قبول تسليمات، ونموذج طلب التغيير.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنه يمكن لأي فرد في أي جهة حكومية داخل النطاقات gov.sa و edu.sa أن يحصل عليها ويستخدمها ويعيد نشرها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية مع مراعاة الضوابط القانونية التي تم نشر هذه القوالب بموجبها من خلال التزام المستخدم بوثيقة (NDA) عدم إفشاء سرية المعلومات.
وبين رئيس مكتب تحقيق الرؤية بوزارة المالية المهندس خالد المحاسن أن هذه النافذة تعد بمثابة دليل استرشادي للجهات الحكومية بحيث تمكنها من الاستفادة مما ورد في القوالب والنماذج من تفاصيل فنية ومعايير وأطر تساعدهم في إعداد النماذج الخاصة بمشاريع تلك الجهات دعما لتنفيذ استراتيجية الجهات ومشاريعها.
وأكد المحاسن أن هذه النافذة تعد في مراحلها الأولى وستشمل في المراحل الآتية الإجراءات والعمليات ونماذج التقارير ومقاطع الفيديو التوضيحية لكيفية أداء العمليات التشغيلية وإنجازها ومتابعتها ومراقبتها بما يضمن حفظ المعرفة وتوثيقها وتعظيم الفائدة منها ليكون المكتب نواة إدارة المعرفة في الوزارة والجهات الحكومية، داعيا الجهات للدخول للنافذة والاستفادة منها، سائلا الله للجميع التوفيق، ولهذا الوطن النجاح في مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030.
- شهادة إنجاز
- ميثاق المشروع
- نموذج طلب استثناء من العمل بالسياسة
- وثيقة خطة المشروع
- وثيقة قبول تسليمات
- نموذج طلب التغيير
- تقرير حالة البرنامج
- خطة إدارة البرنامج
- نموذج الحوكمة
- نموذج بطاقة مشروع
- نموذج طلب إقامة ورشة عمل
- نموذج عرض إطلاق المشروع
- كراسة شروط ومواصفات
- نموذج طلب المعلومات
- انتقال المشروع إلى التشغيل
- نموذج نقل مسؤولية وإدارة مشروع
- تقرير إغلاق المشروع
- بطاقة مؤشر أداء
- سجل المنافع
- نظرة عامة حول المشروع
كانت هذه تفاصيل خبر 20 نموذجا متاحة للطباعة على نافذة «نقل المعرفة» بوزارة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.