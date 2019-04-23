شكرا لقرائتكم خبر عن انخفضت بنسبة 45%.. تعرف على التطور فى أعداد حوادث الطرق خلال الـ5 سنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أعداد حوادث الطرق، تراجعا، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، منذ عام 2013 – 2018، وذلك يرجع إلى اهتمام الدولة بالطرق والعمل على تحقيق استراتيجية أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاقها مخطط الشبكة القومية للطرق، حسبما أوضح جهاز الإحصاء، والذى أكدت الأرقام الصادرة عنه، أنه فى عام 2018 انخفضت أعداد حوادث الطرق بنسبة تجاوزت 45%، مقارنة بعام 2013.

وفقا للأرقام الرسمية الموثقة من قبل جهاز الإحصاء، كان عدد الحوادث فى عام 2013 يبلغ 15.578 ألف حادث، متراجعاً إلى 8480 حادث خلال عام 2018، بانخفاض بلغ عدده 7098 حادث، وتجاوزت نسبته 45%، أما عن التطور الذى شهدته أعداد حوادث الطرق قبل الوصول لـ 8480 حادث فى 2018، منذ عام 2014، ومقارنة بعام 2013، فجاء كالتالى:

- بلغ عدد حوادث الطرق فى عام 2013 نحو 15.578 ألف حادث.

- تراجع فى عام 2014 إلى 14.403 ألف حادث.

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- فيما بلغ خلال عام 2015 نحو 14.548 ألف حادث.

- وفى عام 2016 سجلت حوادث الطرق 14.710 ألف حادث.

- لتتراجع فى عام 2017 إلى 11.098 ألف حادث.

- مواصلة التراجع خلال عام 2018 حتى سجلت 8480 حادث بانخفاض أكثر من 45% عن عام 2013.

يذكر أن الدولة المصرية، كانت قد أطلقت مخطط الشبكة القومية للطرق فى منتصف عام 2014، مع بداية الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى، مستهدفة منه زيادة أطوال الطرق الرئيسية والمحورية، ورفع كفاءة وصيانة الطرق الموجودة، وهو بالفعل ما انعكس تنفيذه الآن على عدد حوادث الطرق وما ينتج عنها من وفيات وخسائر أيضا.