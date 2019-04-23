شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها هذا العام متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تغيب معظم الأسواق المالية العالمية بسبب عطلة عيد الفصح.

في تمام الساعة 04:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.38% لتتداول حالياً عند 15.10$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في أربعة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 15.06$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.39 مقارنة بالافتتاحية عند 97.38.

Advertisements

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس تراجعاً 3.7% إلى 5.31 مليون منزل مقابل ارتفاع 11.8% عند 5.51 مليون منزل في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

على الصعيد الأخر، فقد تطرق بيان شركة فريسنيلو التي تعد أكبر منتج للفضة في العالم في مطلع الأسبوع الماضي إلى انخفض إنتاجها خلال الربع الأول من هذا العام إلى 13.1 مليون أونصة أي بواقع 15% عن ما كان عليه في الربع الأول من 2018 عند 15.4 مليون أونصة، وذلك نظراً لتدني جودة الخام وتراجع كميات الفضة التي يتم استخلاصها من الخام في أكبر مناجم الشركة فريسنيلو وكل من منجم ساوسيتو وسان جوليان.

ويذكر أن منتج رئيسي أخر للفضة شركة إنديفور سيلفر أعلنت أيضا عن تراجع موسع في إنتاجها للفضة 21% في الربع الأول إلى 1.07 مليون أونصة مقابل 1.35 مليون أونصة في الربع الأول من 2018، وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة برادفورد كوك في بيان صحفي "عادتاً ما تبدأ المناجم الأربعة ببطء كل عام مع تركيزنا على استثماراتنا السنوية في رأس المال، ثم يتحسن الإنتاج مع عمل المناجم على تحقيق الخطط السنوية الرئيسية".