شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الكهرباء: الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين غير صحيح والان نبدء بالتفاصيل

نفى محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري لـ«اليوم»، حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بشأن إتاحة الرفع بطلب تسديد فواتير الكهرباء عن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال، وقال: إن هذا غير صحيح وإن تسديد فواتير المتقاعدين سارٍ على الجميع ممن كان يعمل منهم في القطاع الخاص أو الحكومي.

وفي نفس السياق، قال المتخصص في الطاقة المتجددة د. حسين باصي: إن هناك حلولا للتوفير في استهلاك الكهرباء، وهي أن تعقد شركة الكهرباء اتفاقية مع البنوك لإتاحة قروض ميسرة بمبلغ معين ليتمكن المواطن من استخدام وسائل العزل الحراري ليطابق منزله مواصفات كود البناء السعودي، ثانيا تعميم شبكة من العدادات الذكية والتي سوف تكون منصفة في أسعار فواتير الكهرباء لرصدها الاستهلاك دون الحاجة إلى وجود قراءة للعداد من قبل موظف شركة الكهرباء والمعرض للخطأ البشري أو النسيان.

وبين د. باصي، أن 70% من ارتفاعات فاتورة الكهرباء بالصيف لدى المستهلك يعود سببها إلى استخدام المكيفات وخاصة التي تعجز إمكانياتها عن توفير التبريد المطلوب بسرعة، إضافة إلى ارتفاع حرارة المنزل لعدم وجود عازل حراري كافٍ، مشيرا إلى أن هذين العاملين يدفعان المكيف إلى استهلاك المزيد من الكهرباء مما يضاعف من قيم الفواتير.

يشار إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء أوضحت عبر حسابها بـ«تويتر» أنه لا يجوز لشركة الكهرباء فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك لأسباب تتعلق بالسداد، على ألا تتجاوز قيمة الفواتير ألف ريال، بالإضافة إلى أن يكون الفصل بطلب من الجهات الرسمية المختصة، وفي الحالات الطارئة مثل وجود أخطار أو أضرار محتملة، وأيضا عند تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو إيصال الخدمة لمستهلك جديد، وأيضا عند العبث في العداد، وعدم التمكن من قراءة العداد بسبب عائق يعود للمستهلك، وأيضا عند التمديدات الكهربائية أو زيادة الأحمال.