أمريكا تؤدب إيران.. والسعودية تتعهد باستقرار النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، حيث تؤكد المملكة مجددا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن.

وأوضح الفالح في بيان أمس أنه في هذا الإطار ستنسق المملكة مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن.

وأضاف أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.

وأعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول، من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مؤكدا أن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماما مع «حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي».

Advertisements

وبهذا القرار تنتهي الإعفاءات التي كانت تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في مايو المقبل. وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات «اتفقت على التحرك في الوقت المناسب بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل».

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده ستعمل من أجل الوصول بصادرات إيران النفطية إلى صفر. وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي في واشنطن أن الولايات المتحدة سعت مع الشركاء لتعويض أي نقص في سوق النفط العالمي. وأشار إلى أن بلاده ستواصل العقوبات لمنع إيران من تصدير نفطها، خاصة أن نظام إيران يستخدم أموال النفط في دعم الإرهاب.

وعن التطمينات السعودية الإماراتية بشأن استقرار سوق النفط قال بومبيو إن «السعوديين والإماراتيين تحدثوا إلى الرئيس ترمب، وسياساتهم تتوافق مع أهدافهم».

وحول توقيت الإعلان عن عدم تجديد الإعفاءات من عقوبات تصدير النفط الإيراني قال بومبيو: «لا أريد التحدث عن الاحتمالات، وهناك وضوح بأن الإعفاءات لن تمدد لما بعد الثاني من مايو 2019».

وقفزت أسعار النفط أمس بعد إعلان الولايات المتحدة إلزام جميع مشتري النفط الإيراني بإنهاء وارداتهم منه أو الخضوع لعقوبات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 % إلى 74.31 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.9 % إلى 65.87 دولارا للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 31 أكتوبر.