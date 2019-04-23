3 أدوات رئيسة لاختبار جودة الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدير تطوير خدمات الانترنت ومدير مشروع مقياس بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس أديب البديري، أن الهيئة مستمرة في رفع مستوى جودة الحياة من خلال تحسين سرعة الانترنت، ورفع جودة خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة، لتحقيق أهداف القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل ضمن منظومة تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تقديم عدد من البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير القطاع والارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية.

وأوضح البديري، خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني بمؤتمر البنية الرقمية الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، أن مبادرة مقياس تعنى برصد وقياس المستوى العام لجودة خدمات الانترنت في المملكة، بهدف توفير معلومات للمستخدمين عن جودة تجربة الانترنت المقدمة لهم بشفافية ووضوح، والإسهام في زيادة المنافسة بين مقدمي الخدمة لتحسين الجودة، مبينا أن هناك ثلاث أدوات رئيسة لاختبار جودة الانترنت هي الموقع الالكتروني لقياس سرعة الانترنت من أجهزة الحاسب، وتطبيق للأجهزة الذكية، إضافة إلى أجهزة خاصة لقياس خدمة الانترنت الثابت.

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وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية التعاون وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتوفير أعلى سرعات الانترنت للمستخدمين في المملكة، بجودة وكفاءة عالية تسهم في تحقيق التحول الرقمي المنشود وفقا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إنشاء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.

وتناول مؤتمر البنية الرقمية في جلساته «دور المملكة العربية السعودية في تطوير البنية الرقمية»، كونها ممكنا أساسيا لبناء أنشطة صناعية متطورة، وجذب المستثمرين، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، لتكون المملكة من الدول السباقة في بناء بنية رقمية متطورة.

3 أدوات لاختبار جودة الانترنت