22.8 مليار درهم إنفاق زوار الإمارات باستخدام «فيزا» في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت النسخة الأحدث من «دراسة بيانات السفر في دولة الإمارات» الصادرة مؤخراً عن شركة «Visa» العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات إنفاق زوار الدولة باستخدام بطاقات «Visa»، مما يشير إلى منحنى النمو الإيجابي في الاقتصاد المحلي. وبحسب الدراسة التي تناولت الفترة بين يناير وديسمبر 2018، ارتفع حجم إنفاق الزوار الدوليين من حاملي بطاقات «Visa» إلى 22.8 مليار درهم باستخدام بطاقاتهم أثناء زيارتهم لدولة الإمارات، بنمو نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017. وارتفع العدد الإجمالي للمعاملات التي أجراها زوار دولة الإمارات باستخدام بطاقات «Visa» بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق. وفي دراستها التحليلية هذه، اعتمدت الشركة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من بطاقات الدفع في دولة الإمارات، على عينة تمثّل إلى حد كبير توجهات الإنفاق الإجمالية. وقال شهباز خان، مدير«Visa» في دولة الإمارات: «تأتي وتيرة النمو المتسارعة في حجم المعاملات مقارنة مع حجم الإنفاق لتشير إلى الجاذبية المتنامية التي تتمتع بها دولة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة الجماهيرية والفاخرة على حد سواء». وسجلت «Visa» نمواً نسبته 11٪ في عدد بطاقات «Visa» الصادرة دولياً المستخدمة في دولة الإمارات في عام 2018 مقارنة مع عام 2017. وعلى صعيد أداء أبرز الأسواق التي وفد منها السائحون، فقد شكّل الزوار من السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا والكويت والهند وعمان والبحرين وأستراليا نحو 68٪ من إجمالي الإنفاق السياحي. ومن أبرز 10 أسواق لزوار دولة الإمارات، شهد الإنفاق السياحي للزوار الروس أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 13٪. وفي الوقت نفسه، تصدر الزوار من السعودية قائمة حجم الإنفاق، حيث بلغ إجمالي إنفاقهم أثناء فترة إقامتهم في الدولة 4.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9٪ مقارنة بالعام الماضي. وتتضمن القطاعات التجارية التي شهدت نمواً خلال الفترة التي تناولتها الدراسة: المطاعم (30%) وشركات الطيران (9%) وقطاع الأزياء والإكسسوارات (9%).