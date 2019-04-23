ملخص الخبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **كرّم أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي الفائزات في جائزة المرأة الجمركية «الثريا 2019» والذي جرى في فندق الملكة إليزابيث 2 بحضور رجاء القرق رئيسة مجلس سيدات الأعمال في دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، والقيادات النسائية في المجتمع وأعضاء اللجان النسائية في الجهات الحكومية.
**تعاونت «نتورك إنترناشيونال»، و«جي سي بي إنترناشيونال»، ذراع العمليات الدولية التابعة لشركة «جي سي بي ليمتد»، لإتاحة قبول مدفوعات «جي سي بي اللاتلامسية» في الإمارات.
**كشف استبيان «بيت.كوم»، بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، بأن معظم أصحاب العمل في الإمارات سيبحثون هذا العام عن أشخاص يمتلكون مهارتي التواصل الجيد باللغتين العربية والإنجليزية.
**وقعت مؤسسة شرف للصرافة شراكة استثمارية مع مجموعة دبي للجودة، في إطار التعاون بين الجانبين .
**حصلت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت»، على لقب خبير الاستثمار العقاري الرائد في دولة الإمارات ، من شركة «ويلث آند فينانس إنترناشيونال». كما حصلت على جائزة أكثر صندوق استثمار عقاري مبتكر في الإمارات من قبل مجلة الأعمال الدولية.
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