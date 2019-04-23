حامد بن زايد يكرّم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز (2018 - 2019 ) في دورتها السابعة عشرة، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صباح أمس بقصر الإمارات، حيث تم تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، من خلال فئاتها الماسية والذهبية والفضية، والتي بلغ عددها 19 مؤسسة وشركة، حيث حضر الحفل سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، وإبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعضو اللجنة العليا للجائزة، وحشد كبير من كبار المسؤولين ووكلاء الدوائر، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وممثلو الشركات والقطاع الخاص.

قال سعيد عبد الجليل الفهيم: إن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تحتفي بالتميز والمتميزين، وتقدر المتفوقين، وأثنى على المبدعين والمبتكرين، منوهاً بأن الجائزة كانت وما زالت تحقق النجاحات الكبيرة عاماً بعد عام، لتضاهي أفضل التجارب الإقليمية والعالمية، محققةً أفضل المؤشرات القياسية والعالمية لأثرها الفعال والمباشر على جميع المشاركين والمعنيين بالجائزة وبرامجها.

وأكد الفهيم أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز، تلعب دوراً بارزاً في بناء الإنسان وتطويره، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «إننا نركز على العناية الخاصة بالفرد من النواحي التدريبية والتعليمية والاجتماعية والتوجيه الصحيح من خلال الأجهزة المختلفة وفي هذا يجب أن تسخر كافة إمكانات الدولة لبناء الإنسان الفاعل الذي يشكل حجر الزاوية في العملية الوطنية بكاملها».

وقال سعيد عبد الجليل الفهيم: إن الدورة السابعة عشرة من برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز، قد شهدت مشاركات واسعة في كافة القطاعات المستهدفة، وتحديداً في القطاع الصناعي والخدمي والتجاري والمالي والإنشائي والمهني والسياحي وقطاع النفط والغاز والقطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هناك مشاركات من خارج الدولة، حيث بلغت الزيادة في عدد المشاركين نسبة 15% مقارنةً بالعام الماضي، منوهاً بأن الجائزة شهدت أيضاً مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والإقليميين والعالميين في عمليات التقييم والتحكيم، مشيراً إلى أن الدرجات الممنوحة للفائزين حافظت على المستوى العالمي للأداء المؤسسي الذي تتبنّاه الجائزة، وذلك حفاظاً على سمعتها ومكانتها المرموقة.

وأعلن سعيد عبد الجليل الفهيم في ختام الدورة السابعة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز لعام 2019، انطلاق برنامج الدورة الثامنة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز 2020، مؤكداً أن التميز والإبداع والابتكار رحلة تبدأ ولا تنتهي.

وقدّم الفهيم، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لدعم سموه اللامحدود وتشجيعه المستمر طوال العشرين عاماً من عمر الجائزة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي فعاليات الجائزة المختلفة، لمتابعته الحثيثة وتوجيهاته السديدة طوال مسيرة الجائزة، ما نتج عنه تحقيق الجائزة للكثير من المكاسب في التطوير والتحسين من خلال كافة أنظمتها الفنية والإدارية، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في أعداد المشاركين فيها محلياً وإقليمياً، مما يبرهن على مكانتها العالمية المتميزة، ويعزز من أهميتها وريادتها بين الجوائز والبرامج المعنية بالامتياز العالمي.

من جانبه أفاد إبراهيم المحمود، ل«الخليج»، أن النجاح الذي شهده الحفل الختامي للدورة ال17 للجائزة، يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير الأداء والعمل ونوعية الخدمات المقدمة من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ودعم الدور الذي يقوم به القطاع في عملية التنمية المستدامة في الإمارات، مؤكداً أن المشاركة تساهم في دفع مسيرة العمل، وتطوير الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي والإمارات.

وأكد المحمود، أهمية الدور الذي تلعبه «جائزة الشيخ خليفة للامتياز» في نشر ثقافة الجودة والامتياز في الإمارات وخارجها، والأثر الإيجابي الذي ظلت تحدثه الجائزة؛ لتنمية وتطوير الأداء المؤسسي لجميع المنشآت المشاركة في فعاليات وبرامج الدورات المختلفة للجائزة خلال الأعوام الماضية.

قائمة الفائزين

الفئة الماسية

تعد أعلى فئات الجائزة لما فيها من متطلبات دقيقة ودرجات عالية جداً مطلوبة لتحقيق الفوز بها أسوةً بأفضل التجارب العالمية.

وفاز بها عن القطاع الخدمي الحكومي:

* دبي لمشاريع الطيران الهندسية

الفئة الذهبية

شارك فيها العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في الدولة وفاز بها:

فئة قطاع النفط والغاز

*شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة ( بروج )

فئة القطاع الإنشائي

*شركة الإنشاءات البترولية الوطنية - NPCC

القطاع الخدمي- في النفط والغاز

* شركة المنصوري للاختصاصات الهندسية (ذ. م. م)

القطاع الخدمي

* مجموعة ترانس جارد الإمارات

Advertisements

القطاع الصحي

* مستشفى المفرق

القطاع الصناعي

فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

* كورودكس للصناعات

الفئة الفضية

الشركات والمؤسسات الفائزة بها:

القطاع الخدمي:

* شركة الجزيرة العالمية للتموين

* شركة الاتحاد للطيران الهندسية

القطاع الصحي

* منزل لخدمات الرعاية الصحية

* مستشفى رأس الخيمة

القطاع الخدمي- عن فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

*جمعية المودة للتنمية الأسرية/‏‏من السعودية

* شركة تاسك للتوظيف

* دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص - القطاع الخدمي/‏‏الحكومي

القطاع التجاري

* المركز الطبي الجديد للتجارة

* أسواق

القطاع السياحي

* نادي العين الرياضي الثقافي

* قصر الهند

القطاع الصناعي

* شركة ستراتا للتصنيع