«أكسنتشر»: التكنولوجيا الناشئة سرَّعت الابتكار في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدأت المؤسسات في أنحاء العالم دخول عصر جديد لما بعد الرقمية، يعتمد النجاح فيه على إتقان مجموعة من التكنولوجيات الجديدة توفر تجارب حقيقية وخبرات مخصصة حسب احتياجات العملاء والموظفين والشركاء التجاريين، وذلك حسب تقرير «رؤية أكسنتشر التكنولوجية 2019»، والذي يرسم ملامح توجهات تكنولوجية رئيسية، ستعيد صياغة مفاهيم الأعمال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويصدر التقرير عن شركة «أكسنتشر» للخدمات الاحترافية.

وبين استطلاع رأي مرافق للتقرير، وشمل عدداً من المديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، أن 99% من المستطلعة آراؤهم أكدوا تسارع وتيرة الابتكار في مؤسساتهم خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة للتكنولوجيات الناشئة، كما أن 90% يعتبرون أن التكنولوجيا الرقمية، وخاصة ما يتعلق منها بوسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المتحركة، والتحليلات والنظم السحابية، تجاوزت مرحلة استخدامها في الأعمال بصورة منعزلة، لتصبح الأساس التكنولوجي الرئيسي لمؤسساتهم.

وأظهرت الإمارات شهية كبيرة نحو التحول الرقمي، مدعومة باستراتيجية حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031. وفي عام 2018، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تعاونه مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في إطلاق عملة رقمية لتسهيل التعاملات المالية بين البلدين. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في شهر مارس/‏ آذار أن سيارات الأجرة ذاتية التحكم جاهزة للعمل على طرقات دبي، بعد نجاح التجارب الأولية على السيارات الذكية.