3.14 مليون زائر لدبي في شهرين بنمو 3٪

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ملحم الزبيدي

سجل عدد السياح الذين قدموا إلى إمارة دبي من الأسواق الدولية نمواً بنسبة 3% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري 2019؛ حيث ارتفع العدد ع من 3.05 إلى 3.14 مليون سائح، مقارنة بنفس الفترة من 2018، حسب بيانات «دائرة السياحة والتسويق التجاري» في الإمارة.

حقق السياح من سلطنه عُمان أعلى نسبة نمو عند 25% ليترفع عدد السياح من سلطنة عُمان من 140 إلى 175 ألف سائح خلال شهري يناير وشباط، وفي المركز الثاني جاء الصينيون بنمو 12%؛ حيث وصل عددهم إلى 209 آلاف سائح، مقارنة ب 186 ألفاً خلال أول شهرين من عام 2018، أما ثالثاً فجاء الألمان ب 114 إلى 126 ألف سائح، وبنمو 11%.

وبقيت الهند السوق الأكبر للسياح القادمين إلى دبي ب 386 ألف زائر، رغم التراجع بنسبة 9%، وجاءت السعودية ثانية ب 275 ألف سائح، وبتراجع 10%، فيما ارتفع عدد السياح الذين قدموا من المملكة المتحدة من 12% إلى 204 آلاف زائر (ثالثة)، وتقدّم الصينيون إلى المركز الرابع ب 209 آلاف زائر وبنسبة نمو 4 %. ومن روسيا تراجع عدد السياح 15% إلى 130 ألف زائر؛ وذلك بعد سلسلة ارتفاعات كبيرة في أعداد السياح الروس خلال العام الماضي.

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716 منشأة



وأشار التقرير إلى أن عدد المنشآت الفندقية بشتى أنواعها في دبي ارتفع حتى نهاية فبراير/شباط الماضي بنسبة 4% من 686 إلى 716 منشأة، استحوذت الفنادق من فئة (1-3) نجوم على الحصة الأكبر بنسبة 36%، وبمعدل إشغال بلغ 83%، وجاءت فنادق 4 نجوم ثانياً ب20%، وبمعدل إشغال 86%، أما الشقق الفندقية من النوع العادي (Standard) فجاءت في المركز الثاني من حيث عدد المنشآت ب18%، وبإشغال 85%.

ونما عدد الغرف الفندقية بنسبة 9% ليسجل 117434 غرفة حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنة ب108060 ببداية عام 2018، واستحوذت فنادق 5 نجوم على الحصة الأكبر؛ من حيث عدد الغرف بنسبة 34% بواقع 39689 غرفة، وجاءت الفنادق 4 نجوم ثانياً ب26% ب30125 غرفة، أما ثالثاً فكانت من نصيب فنادق ال (1- 3) نجوم ب22888 غرفة بنسبة 19%.



عائدات الليالي



ورغم زيادة عدد الغرف المتاحة فوق مستوى 117 ألف غرفة، فقد حققت نسب إشغالات فنادق دبي خلال أول شهرين من العام الجاري مستوى 84%، مقارنة بمستوى 87% في نفس الفترة من عام 2018، وارتفاعاً من مستوى 76% بنهاية العام الماضي.

وبينت الأرقام نمواً في عدد الليالي الفندقية بنسبة 4% لتصل إلى 5.68 مليون ليلة فندقية بنهاية فبراير 2019، ولكن العائدات تراجعت؛ بسبب انخفاض معدل السعر اليومي الذي تراجع 11% إلى 513 درهماً، وبالتالي تراجع عائد الغرفة المتوفرة 14% إلى 432 درهماً مقابل 501 درهم خلال أول شهرين من عام 2018.