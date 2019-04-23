«أبوظبي الأول» الأنشط بـ 42 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع جديد بنسبة 0.75% عند مستوى 5386.43 نقطة؛ بفعل الدعم المتواصل من أسهم البنوك، إلى جانب ارتفاع الصناعة والسلع والخدمات.

شهد السوق تداول 52.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 158 مليون درهم، نفذت من خلال 1273 صفقة، وجرى تداول أسهم 25 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 12 شركة.

وبلغت تداولات «أبوظبي الأول» 42 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.83% مغلقاً عند 16.68 درهم، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة بقيمة 23.2 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1.05% عند 1.89 درهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات بقيمة 21.17 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.7% مغلقاً عند 5.77 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «الخليج الاستثمارية»، وارتفع بنسبة 14.09% مغلقاً عند 1.7 درهم، تلاه سهم «الجرافات البحرية»، وارتفع بنسبة 11.11% إلى 4 دراهم، ثم سهم «العالمية القابضة» بنموه بنسبة 4.3% إلى 0.97 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «القدرة القابضة» التراجع الأكثر بنسبة 7.2% مغلقاً عند 0.76 درهم، تلاه سهم «طاقة» وانخفض بنسبة 6.59% إلى 0.85 درهم، تلاه سهم «بلدكو»، ونزل 5.96% عند 0.41 درهم.