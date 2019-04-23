بورصة دبي للطاقة تبدأ المشاورات لإضافة «مربان» خاماً إضافياً للتسليم

دبي:”الخليج 365”

أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، أمس، عن بدء المشاورات العامة المتعلقة بإضافة خام «مربان» كبديل إضافي للتسليم الفعلي لعقد عمان الآجل؛ وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة الرقابية.

ومع سعة إنتاج تقريبية تصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً، والتي يطرح 40% منها للتداول في الأسواق الثانوية، سيتم تسليم خام «مربان» عبر البورصة في بعض حالات السوق المحددة على أن يكون ذلك كخيار حصري للبائع.