عمومية «إعمار العقارية» تقر توزيع 15% أرباحاً نقدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أقرت الجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية» خلال الاجتماع السنوي الثالث والعشرين، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.07 مليار درهم (290 مليون دولار)، أي ما يمثل 15% من رأسمال الشركة أو 15 فلساً للسهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: نشكر مساهمينا على دعمهم الذي يلعب دوراً كبيراً في حفز نمو أعمالنا، ويتيح لنا تحقيق قيمة طويلة الأمد للشركة. لقد حرصت «إعمار» منذ تأسيسها على الارتقاء بمفاهيم التطوير العقاري، وتجارة التجزئة والضيافة في دبي نحو آفاق جديدة من التميز، كما وزعت خلال الفترة من 2011 إلى 2018 أرباحاً نقدية إجمالية بقيمة 19.4 مليار درهم على المساهمين. ونواصل العمل على تطوير أنفسنا، لنصبح اليوم شركة تواكب أحدث التطورات في المجال الرقمي، ومستعدة لما يحمله المستقبل من متغيرات. ونبقى ملتزمين بالعمل على تأسيس وجهات سكنية وتجارية وترفيهية مستقبلية، ترسم ملامح جديدة لأساليب الحياة العصرية في العالم.

وكانت «إعمار» قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.216 مليار درهم (1.965 مليار دولار) في السنة المالية 2018، بنمو نسبته 30% مقارنة بصافي أرباح 2017، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» وحركة سوق تداول العملات (الفوركس). ووصلت الإيرادات في عام 2018 إلى 25.694 مليار درهم (6.995 مليار دولار)، بنمو نسبته 37% مقارنة بإيرادات السنة المالية 2017.

ولطالما حققت «إعمار» أداءً متفوقاً حتى خلال الظروف الصعبة التي مرت بها السوق العقارية، وباعت الشركة أكثر من 30.500 وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية، وصلت قيمتها إلى 88.4 مليار درهم (24.07 مليار دولار). وسجلت «إعمار» مبيعات على الخريطة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار) خلال عام 2018، أي أكثر من 65% من إجمالي المبيعات على الخريطة المقدرة قيمتها ب 21.4 مليار درهم (5.83 مليار دولار) في دبي.

وأوضح محمد العبار، أن اقتراح نسبة التوزيعات هذه جاءت بعد دراسة موضوعية للوضع العام للأسواق العالمية والقطاعات المختلفة التي تشهد تغيراً بين الحين والآخر، والتي تراجع في نفس الوقت بعض الصعوبات والمخاطر.

وكشف أن عمليات الشركة شهدت نموت جيداً في الربع الأول من العام 2018، وأن الأرقام والبيانات تبشر بالخير، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج المالية للأشهر الثلاثة من هذا العام بداية الشهر المقبل مايو/أيار.

وقال العبار: إن مخاطر وتحديات القطاعات الاقتصادية المختلفة في شتى الأسواق، باتت أمراً طبيعياً بعد الأزمة المالية العالية، بعد أزمة العام 2008، التي تعلمنا منها الكثير، وكانت درساً مهماً لنا جميعاً، واليوم في 2019 سنركز على جميع أنشطتنا وأعمالنا على أساس الكوادر البشرية، ونأمل تحقيق نتائج طيبة في هذا العام.

وتساءل المستثمرون عن عدة نقاط مرتبطة بالتقرير المالي للشركة للعام الماضي، كارتفاع مصاريف التسويق من 500 مليون درهم إلى 900 مليون، ويرجع هذا الارتفاع، حسب العبار، إلى نتيجة ارتفاع حدة المنافسة في السوق العقارية المحلية، وتركيز الشركات على الترويج لمشاريعها، وتشجيع الوسطاء على إنجاز عمليات البيع من خلال رفع نسبة العمولة إلى مستوى 5%.

كما ناقش أحد المساهمين ارتفاع تكاليف التمويل والاقتراض بنسبة 47% على الرغم من أن قيمتها لم تتغير كثيراً، قال العبار، إن ذلك يعود إلى ارتفاع الفائدة على الاقتراض المرتبطة بسعر الليبور.

وتطرق مساهم آخر إلى انخفاض قيمة الموجودات، وتراجع سيولة الشركة من 21 ملياراً في 2017 إلى 8 مليارات في 2018، وفسرت الشركة ذلك بسبب ارتفاع حجم أعمالها في الوقت الراهن.

وجهات جديدة

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وأطلقت «إعمار» وجهات سكنية عالمية المستوى في «خور دبي»، و«دبي هيلز استيت»، و«إعمار بيتشفرونت»، و«إعمار الجنوب»، و«وسط مدينة دبي»، و«المرابع العربية» خلال عام 2018. ومن المقرر البدء بتسليم أولى الوحدات السكنية في «خور دبي» إلى المالكين هذا العام، في الوقت الذي ستتضح فيه المعالم الحيوية المميزة ل«دبي هيلز استيت» مع افتتاح «نادي دبي هيلز للجولف».

10 مليارات قيمة العلامة التجارية

تعتبر «إعمار» اليوم أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم خارج حدود الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار (10 مليارات درهم). كما تم تصنيف «إعمار» بين أفضل 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط، بفضل ارتفاع قيمة علامتها التجارية بنسبة 39% خلال 2017. وتم تصنيف «إعمار» في المرتبة الأولى بين شركات التطوير من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة (MSCI EM)، ولديها رصيد من الأراضي يبلغ أكثر من 1.6 مليار قدم مربعة في الأسواق الرئيسية.