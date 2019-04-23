20 مليوناً أرباح «التجاري الدولي» خلال الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجح البنك التجاري الدولي في تحقيق صافي أرباح بمقدار 20 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة ب 39.5 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2018، وحققت الأرباح التشغيلية نمواً إلى 117 مليون درهم، بزيادة 14% مقارنة ب 102.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع صافي الدخل التشغيلي إلى 207.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 1% مقارنة ب 206.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018، وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 13% لتصل إلى 90.6 مليون درهم، مقارنةً ب104 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018، وحقق البنك نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 6% ليصل إلى 21 مليار درهم، كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3 % لتصل إلى 14 مليار درهم.

ارتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم في الربع الأول من عام 2019 بمقدار 13% ليصل إلى 69 مليون درهم، مقارنة ب 61 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018؛ نتيجة لتعزيز العلاقات مع العملاء الرئيسيين والتركيز على تنويع مصادر دخل البنك.

كما حافظ البنك على نسبة كفاية رأس المال في الربع الأول من عام 2019 وبلغت 14.7%.

وقال مارك روبنسون الرئيس التنفيذي للبنك: واصل البنك خلال النصف الأول من عام 2019 التركيز على تعزيز كفاءة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، إضافة إلى تعزيز الأرباح وتحسين كفاءة الإنفاق، ونتج عن ذلك تحقيق نمو أصول البنك وودائع العملاء. وتهدف استراتيجيتنا إلى مواصلة تحسين تجربة عملائنا.