الدولار يهبط في معاملات هزيلة بسبب العطلات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الدولار قليلاً أمام سلة عملات في معاملات هزيلة؛ بسبب عطلات اليوم الاثنين، في حين تعزز الدولار الكندي والروبل الروسي؛ بفعل قفزة في سعر النفط بعد أنباء من أن واشنطن ستنهي الإعفاء الممنوح من العقوبات لكبار مستوردي النفط الإيراني.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.15% إلى 97.327. كان المؤشر سجل ذروته في أسبوعين عند 97.485 الأسبوع الماضي.

Advertisements

وكانت الأسواق المالية مغلقة أمس في استراليا وهونج كونج والعديد من الدول الأوروبية الرئيسية؛ بمناسبة عيد القيامة. وتداولات الصرف الأجنبي مستمرة عالمياً؛ لكن من المتوقع أن يكون الحجم هزيلاً.

وصعد الدولار الكندي 0.2% أمام نظيره الأمريكي، مع صعود سعر النفط الذي تعد كندا مصدراً رئيسياً له.

ونزل الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.2982 دولار، ليهبط عن مستوى 1.30 دولار، ويقف على بعد 0.4% من أدنى مستوى في شهرين 1.2945 دولار الذي سجله خلال الشهر الماضي. (رويترز)