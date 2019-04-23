تجديد مدرج مطار دبي الجنوبي يسير وفق المخطط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكدت مطارات دبي، أن عمليات تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي تجري وفق المخطط، وأنها ستستمر حتى 30 مايو/ أيار المقبل، فيما تجري عمليات انتقال المسافرين بين مطاري دبي وآل مكتوم بسلاسة.

وأشار متحدث باسم «مطارات دبي» إلى أن فرق العمليات في المطارين الدوليين، تعمل وفق خطط وتنسيق عالٍ خلال عمليات تجديد المدرج الجنوبي، الذي نال التخطيط المستفيض على مستوى المؤسسة والشركاء طيلة عام كامل، ضمن استراتيجية التحديث المتواصل للمطار الدولي الذي يتوقع 90 مليون مسافر هذا العام.

وخلال الفترة الممتدة على مدار 45 يوماً، سيتم تخفيض عدد الرحلات في مطار دبي الدولي، فيما المتوقع أن يستخدم نحو 800 ألف مسافر مطار آل مكتوم الدولي.

ووجهت «مطارات دبي» المسافرين إلى التأكد من المطار الذي ستغادر منه رحلاتهم؛ حتى يتمكنوا من الحصول على خدمة وإجراءات ميسرة. وأكدت أن المسافرين لا يشعرون سوى بتغيير بسيط؛ حيث بذل خبراء الجدولة جهودهم من أجل الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للمدرج الشمالي، إلى الحد الذي جعل نسبة الانخفاض في عدد المقاعد المتاحة تبلغ 26% فقط. وبفضل السعة الإضافية التي وفرها مطار آل مكتوم الدولي، سيشهد عدد الرحلات عبر مطار دبي انخفاضاً بنسبة 10% فقط، وستبلغ نسبة انخفاض المقاعد 11% فقط، خلال الفترة. ومن المتوقع أن يتعامل مطار آل مكتوم مع 149 رحلة ركاب يومياً في المتوسط طوال 45 يوماً، عبر 11 ناقلة على رأسها «فلاي دبي». أما «طيران الإمارات»، فتقوم من جانبها بتنفيذ خطط أعدتها لزيادة الكفاءة التشغيلية في مطار دبي الدولي، وقالت الناقلة إنها تقوم بالعمل على ضمان عدم تأخر الرحلات في دبي وعبر شبكة خطوطها العالمية، باستخدام مدرج واحد خلال الفترة الحالية. وتقوم الناقلة بالتواصل أكثر مع عملائها خلال الفترة، عبر عدة قنوات، لإطلاعهم بدقة على حالة رحلاتهم.

خدمات تنقل ومواقف مجانية

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تزود هيئة طرق ومواصلات دبي مطار آل مكتوم بحل متكامل للنقل البري، وحافلات ثابتة من الأماكن الرئيسية بدبي، وأسطول مخصص من سيارات الأجرة بخصومات طوال مدة الإغلاق. وتقدم مطارات دبي خدمة حافلات سريعة مجانية تعمل بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي كل 30 دقيقة، وستغادر من مباني المسافرين 1 و2 و3، وسيتمكن العملاء من الاستفادة من إيقاف سياراتهم مجاناً في موقف سيارات مطار آل مكتوم الدولي ذي المظلات بسعة 2500 سيارة.

90 مركبة إنشائية كل ساعة

بدأت التجهيزات في مطار دبي الدولي منذ شهور؛ حيث أجرت الفرق الهندسية عدداً من الأعمال قبل إغلاق المدرج بصورة كاملة، وفور إغلاق المدرج، ويشهد المكان في كل ساعة دخول أكثر من 90 مركبة إنشائية، وخروجها لنقل ما يزيد على 18.500 حمل من الخرسانات والأسفلت والمواد والعمالة. تم تحت إشراف «دناتا»، نقل 600 معدة أرضية من مطار دبي إلى آل مكتوم، وهو الإجراء الذي وصف بأنه افتتاح مطار عملاق في ليلة واحدة.