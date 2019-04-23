«الإمارات للسيارات» تتعاون مع «أردومان»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” وقّعت «شركة الإمارات للسيارات - المركبات التجارية»، الموزع المعتمد لمرسيدس - بنز في إمارة أبوظبي وعضو في مجموعة الفهيم، اتفاقية مع «أردومان للسيارات»، الشركة التركية المتخصصة في تصنيع سيارات النقل والحافلات . وتعكس الشراكة الجديدة أهمية التعاون بين الطرفين، حيث تعتبر «أردومان للسيارات» واحدة من الشركات المتخصصة في بناء وتصميم هياكل متفرّدة للسيارات وخاصّة فيما يتعلق بتعديل هيكل «مرسيدس - بنز فان» في تركيا. وبموجب الاتفاقية، ستتمكن «شركة الإمارات للسيارات - المركبات التجارية» من تقديم حلول مصممة لعملائها تشمل تعديل المركبات التجارية، إلى جانب توفير تصميمات داخلية فاخرة، وتحويل المركبات العادية إلى عربات تموين، فضلاً عن تقديم خدمات إعادة هيكلة السيارات لفانات «مرسيدس-بنز».

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