«مِراس» ومجموعة «سامانيا» تطوران مركزاً تجارياً بمليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهدت النسخة الافتتاحية لمنتدى «بيج سي»، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «مِراس» في دبي ومجموعة «سامانيا» الصينية التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتنص على إنشاء مركز تجاري تصل قيمته إلى مليار درهم، ليكتمل في الربع الثاني من عام 2021 بالقرب من مدينة دبي العالمية. كما وقّع ست من شركات التصنيع الصينية الرئيسية خطابات نوايا، أعربت عن رغبتها في إقامة عدد من الشراكات.

تتولى «مجموعة سامانيا»، تطوير المركز التجاري الذي يمتد على مساحة 570,000 قدم مربعة، ويركز عند اكتماله على عرض الأجهزة المنزلية والأثاث المستورد من شركات التصنيع الصينية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، والتي تبحث عن موطئ قدم لها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي. ويتميز المركز الجديد بمساحة مخصصة لإنشاء 1800 موقف للسيارات.

حضر الفعالية سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، كضيف شرف خاص، وشهد حيوية وتنوع أنشطة المنتدى الذي نظمته مبادرة «هلا بالصين».

وقالت تان لي، القنصل العام بالإنابة لجمهورية الصين الشعبية في دبي: على مدى السنوات الماضية، شهدت العلاقات الصينية الإماراتية، والعلاقات بين الصين ودبي بشكل خاص تطوراً سريعاً. ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط، أقامت دولة الإمارات مجموعة متميزة من مبادرات التعاون المثمرة والبناءة مع الصين.

وأضافت: تجتذب دبي عدداً متزايداً من الشركات الصينية، بفضل استقرار مجتمعها، وبنيتها التحتية الرائدة، وسهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن ثقافة التسامح التي تتميز بها. وفي العام 2018، كانت الصين أكبر شريك تجاري لدبي للعام الخامس على التوالي، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 37.9 مليار دولار.

وقالت تان لي: ساهمت مبادرة «هلا بالصين» التي تم إطلاقها العام المنصرم، في توفير منصة رائدة للتعاون بين الصين ودبي، ضمن قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة. ويأتي هذا البرنامج تعزيزاً للتعاون الثنائي بين البلدين بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة.

وساهم منتدى «بيج سي» في تزويد الشركات الصينية بفهم أعمق للسياسات التجارية والبنية التحتية المتطورة لإمارة دبي. ومن مقرها في سنغافورة، تدعم «مجموعة سامانيا» أعمال الشركات الصغيرة عبر استضافتها في المراكز التجارية الاحترافية ضمن الأسواق الرئيسية، بما يتيح أمام تلك الشركات فرصاً للتسويق والإدارة اللوجستية والمالية . وشهد المنتدى الذي افتتحه رسمياً الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»، حضور أكثر من 600 مستثمر ورجل أعمال صيني إلى دبي.

وألقى كيه سي زانج، رئيس «مجموعة سامانيا»، كلمته التي تحدث فيها عن عصر «مفهوم جديد ووقت جديد» في الشرق الأوسط، ويتوجه فيه التركيز نحو تلبية متطلبات العملاء، وتنظيم الفعاليات، مثل «منتدى بيج سي»، بمثابة حافز للشركات القادمة من الصين.